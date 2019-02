Taspen Raih Laba Rp 271 Miliar

JAKARTA (Bisnisjakarta)-Di tengah dinamika ekonomi global tahun 2018, PT Taspen berhasil membukukan laba sebesar Rp 271,55 miIiar. Laba tersebut ditopang oleh pendapatan premi sebesar Rp8,09 triliun atau naik sebesar 3,55% serta hasil investasi sebesar Rp 7,65 triIiun atau naik sebesar 1,25% yang merefleksikan tingkat yield 8,7%. Demikian diungkapkan Dirut PT Taspen Iqbal Latanru usai Public Expose Kinerj 2018 di Jakarta, Kamis (14/2).

Sedangkan aset, kata Iqbal, tercatat sebesar Rp 231,87 triliun atau tumbuh sebesar 0,65% dibanding tahun 2017. Dengan pertumbuhan ini, maka aset tumbuh secara konsisten rata-rata 9,68% selama lim tahun terakhir. "Pertumbuhan aset sebesar 0,65 % ditopang oleh naiknya aset investasi sebesar 3,71 % menjadi sebesar Rp 216,76 triliun," ungkap Iqbal.

Iqbal mengatakan, kualitas aset Taspen terjaga ditunjukkan dari pemilihan jenis instrumen dan emiten secara selektif. Selain obligasi pemerintah, kata dia, Taspen melakukan investasi pada beberapa instrumen lainnya diantaranya obligasi korporasi, KIK EBA, reksadana, saham serta investasi langsung.

Disamping menjaga kualitas aset dan Yield yang optimal, jelas Iqbal, Taspen berperan aktif dalam investasi pada proyek infrastruktur nasional di lebih dari 18 ruas tol yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Melalui anak perusahaan Taspen serta entitas asosiasi, yakni Taspen Properti Indonesia, Taspen Life serta Bank Mandiri Taspen, turut serta memberikan kontribusi pendapatan sebesar 4,5% dan laba sebesar 34%. "Kontribusi tersebut telah konsisten diberikan oleh anak perusahaan selama 4 tahun terakhir ditunjukkan oleh nilai aset dan laba bersih yang semakin meningkat setiap tahunnya," jelas mantan Dirut BTN ini.

Ia mengungkapkan, salah satu aksi korporasi Taspen tahun ini adalah pada peningkatan saham Taspen pada Bank Mantap menjadi 48,416%, dengan tujuan strategik agar Bank Mantap dimasa yang akan datang dapat memberikan peningkatan layanan kepada para peserta Taspen.

Sebagai wujud konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta, jelas Iqbal, Taspen terus meluncurkan inovasi terkait dengan pelayanan kepada peserta, selain Layanan 1 Jam, Layanan Klim Otomatis, SIM Gaji serta Mobil Layanan, Taspen ke depannya akan terus berinovasi dengan didukung oleh teknologi informasi. Diantaranya adalah Aplikasi Taspen Care, New Taspen Mobile, Aplikasi Otentikasi Digital, Aplikasi New E-Dapem serta Taspen SmartCard yang merupakan wujud sinergi BUMN.

Inovasi serta kinerja Taspen pada tahun 2018 diapresiasi oleh berbagai institusi dengan peraihan berbagai penghargaan, diantaranya Best Partnership Program and Community Development in Insurance and Financial Services Category serta Innovative Company in Pension Insurance Sector, Predikat "Sangat Bagus" dalam Rating Infobank BUMN Awards 2018.

Digital Technology Development Strategy terbaik: Corporate Marketing Sector Financial and Hospitality dari BUMN Track, Sertifikasi ISO Terbaru yaitu ISO 9001 : 2015 dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu untuk Proses Bisnis Inti Perusahaan, yaitu: "Layanan Klim THT dan Pensiun dengan Dukungan Data yang Akurat pada Kantor Cabang PT Taspen, serta Penganugerahan Taspen sebagai Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi

Informasi Pusat. (son)